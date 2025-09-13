気象台は、午後11時24分に、洪水警報を伊達市伊達に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・伊達市伊達に発表 13日23:24時点胆振地方では、14日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に、14日未明まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■室蘭市□暴風警報14日未明にかけて警戒風向南東・陸上最大風速18m/s■苫小牧市□暴風警報14日未明にかけて警戒風向南東・陸上