m-floがRIP SLYMEとのコラボ楽曲「ARIGATTO」(読み：アリガット) を9月17日0時にリリースすることを発表した。本作は、シーンを牽引してきた両者が、時を経て初めて交わる楽曲。シーンを代表する2組が生み出したコラボレーションに、世代を越えてファンが盛り上がりを見せている。また、m-floおよびRIP SLYMEの公式SNSでは、ジャケット写真とコラボアーティスト写真も公開。Pre-add / Pre-saveも同時にスタートし、リリースに向け