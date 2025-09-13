◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）男子１００メートル予選で日本勢３人が予選で消えた。２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（２６）＝東レ＝が１０秒３７（無風）の７組７着、元日本記録保持者の桐生祥秀（２９）＝日本生命＝は１０秒２８（向かい風１・１メートル）の３組５着、初代表の守祐陽（もり・ゆうひ、２１）＝大東大＝は１０秒３７（追い風０・１メートル）の２組７着。２０１５年北京大会以来