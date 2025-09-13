◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節Ｇ大阪１―０浦和（１３日・パナスタ）Ｇ大阪が浦和との試合を制し、５月以来となる今季２度目の３連勝を挙げた。無失点勝利は７月５日のＣ大阪戦（パナスタ）以来で、ホームでの浦和戦勝利は２０１６年以来。ＭＦ安部柊斗の加入後初ゴールが貴重な決勝点となった。０―０の後半４０分、ペナルティーエリア手前でルーズになったボールをＭＦ安部柊斗が落ち着いてトラップ。「ミートだけを考え