陸上・世界選手権第１日（１３日・国立競技場）――男子１００メートル予選では、桐生祥秀（日本生命）は１０秒２８、サニブラウン・ハキーム（東レ）と守祐陽（大東大）はともに１０秒３７で、いずれも敗退した。４００メートルリレーへ暗雲大会直前の好記録ラッシュは大舞台につながらなかった。男子１００メートルの日本勢３人が予選で敗れ去った。前回６位入賞のサニブラウンは前半から出遅れ、１０秒３７で７組７着。故