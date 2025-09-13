日本航空（JAL）は、JALとっておきの逸品でマイルを交換した人の中から、抽選で4名にMLBワールドシリーズの観戦チケットをプレゼントする。キャンペーン登録の上、期間中の利用1万マイルにつき1口の応募となる。JALとっておきの逸品Executive Collectionの掲載商品、抽選での交換となる商品は対象外。当選者1人につき、1戦目から4戦目のうちいずれかの観戦チケットを1枚プレゼントする。応募期間は9月10日から23日まで。JALマイレ