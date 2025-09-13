気象台は、午後11時24分に、洪水警報を輪島市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・輪島市に発表 13日23:24時点能登では、14日夕方まで土砂災害に、14日未明から14日昼前まで低い土地の浸水に、14日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■七尾市□大雨警報・土砂災害14日未明から14日夕方にかけて警戒・浸水14日未明から14日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警