１３日の日本テレビ「放送局占拠」は第９話が放送された。武装集団「妖（あやかし）」が死の記者会見を開催。奄美（戸次重幸）、沖野（片岡礼子）、真鍋（宮部のぞみ）が参加し、刑事・武蔵（櫻井翔）らは３人の背後にある闇を追うこととなる。終盤、奄美のデスク周りを調べていた武蔵は「シマウラチグサ？そういうことか…傀儡師の正体は…」となにやらヒントとなる人物を見つけた模様で、傀儡師に迫る。一方、会見で追及さ