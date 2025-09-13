陸上・世界選手権第１日（１３日・国立競技場）――女子中長距離のエース田中希実（ニューバランス）は、１５００メートル予選１組で４分７秒３４の１０着。序盤から先頭をうかがう位置を取りながら、ラスト１周のペースアップに置き去りにされた。敗退が決まり「実力不足は目に見えていたが、喪失感は大きい。悔しいと思えないのが、ふがいない」。東京五輪８位入賞以降は世界のレベルアップに苦戦が続く。ただ、最後まで「諦