■東京2025世界陸上男子100m予選（13日、東京・国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子100m予選に出場した守祐陽（21、大東文化大）は10秒37（+0.1m）の組7着で、準決勝進出は叶わなかった。守はレース後、初めての世界陸上で走ったことに「緊張したんですけど、すごく大きな声援をもらって」と国立競技場の雰囲気に感無量も「うまくそれをエネルギーに変えることができなくて、非常に悔しい思