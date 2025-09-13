◆オリックス1―2ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）白星への執念が勝ったのかもしれない。ソフトバンクが1点を追う9回。牧原大成の左犠飛で追い付き、相手守護神マチャドのけん制悪送球で勝ち越し。小久保裕紀監督は「苦しい試合だったけど、この時期は勝てばいいので」と強調した。3連敗中。デーゲームの2位日本ハムが勝ち、負けられなかった。上沢直之が7回無失点も、8回に2番手の松本裕樹が痛い先制点を失った。登