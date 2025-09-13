西鉄によると、13日午後10時ごろ、天神大牟田線紫駅で人身事故が発生した。同10時22分現在、警察が現場検証中で同線二日市〜筑紫で運転を見合わせている。運行区間においても列車遅れや運休が発生している。同11時46分現在、警察による現場検証が終了し、施設点検を行っている。運転再開見込みは14日午前0時20分ごろの予定。 同0時39分、運転を再開した。▶西鉄・運行情報