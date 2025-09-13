「ヤクルト２−６ＤｅＮＡ」（１３日、神宮球場）ＤｅＮＡがヤクルトに連勝で、いざ２位・巨人との直接対決へ。勝てばゲーム差なしの３位となる状況の中、１４日には藤浪がマウンドに向かう。この日はオースティンの１０号３ラン、桑原の５号３ランと効果的に得点を奪って快勝。ルーキーの竹田は６回５安打１失点で、前回プロ初黒星を喫したヤクルトに借りを返す今季３勝目を手にした。この勢いに乗って向かうは１４日から