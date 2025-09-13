◇パ・リーグオリックス1―2ソフトバンク（2025年9月13日京セラD）ソフトバンクの周東が中堅守備でのビッグプレーでチームを勝利に導いた。0―0の8回に2番手・松本裕が1点の勝ち越しを許し、なお2死二塁の場面だった。杉本の捉えた飛球を背走しながらキャッチ。“周東だからこそ”のビッグプレーで2点目を防いだ。直後の9回に打線が逆転に成功してチームの連敗が3でストップ。小久保監督は「苦しい試合でしたけど、こ