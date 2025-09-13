【MLB】ジャイアンツ5ー1ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）【映像】大谷、叫んだ後に動かなくなる9月12日（日本時間9月13日）に行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平のリアクションが話題となっている。3回表・ドジャースの攻撃、2死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、直球で押す先発のジャスティン・バーランダーに対し、カウント2-2と