さつまいも×バニラアイスでスイートポテト 秋の味覚、さつまいも。今日は、さつまいもとバニラアイスを使って簡単に作れるスイートポテトをご紹介します。 さつまいもを電子レンジで加熱して、裏ごしします。ここにバニラアイスを入れてよく混ぜ、アルミカップに入れてオーブンで焼けばできあがり。照りを出したいときは、焼く前に卵液を塗りましょう。 簡単＆おいしい！と絶賛の声多数 つくれぽ（作りましたフォトレポート