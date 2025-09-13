元中日監督の森繁和氏（70＝スポニチ本紙評論家）の新著で、今月5日に発売された「回想」（カンゼン、1800円税別）の発売記念イベントが開催される。9月29日午後6時30分から「書泉グランデ」（東京都千代田区神田神保町）7階でサイン会、トークショーを行う。チケットは「Livepocket」で先着順で発売中。金額は書籍代プラスイベントサポート費で計2530円。同書は森氏が中日でコーチ、監督などを務めた14年間を振り返ったも