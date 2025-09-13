陸上・世界選手権第１日（１３日・国立競技場）――男子３０００メートル障害予選で三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が８分３０秒４３で１組３着となり、２大会連続で決勝に進んだ。集団前方でレース引っ張る男子３０００メートル障害予選１組で３着に入り、決勝進出を決めた三浦は「予選が一番緊張する。鬼門を突破できてほっとした」。重圧を抱えたレースでも冷静だった。スタート直後は後方から出たが、スローペースと見て４００