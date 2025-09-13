次回 9月20日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。9月20日（土）の出演アーティスト・歌唱楽曲の情報を解禁！「with MUSIC」に最多出演5回目となるNumber_iが登場！今年上半期のデジタルアルバムランキング1位を獲得した彼らの今年の活躍を振りかえる。3人の初出し情報も続々と！岸優太の〇〇デビュー!? Number_i 3人がプライベートで行ったテーマパークでのエピソードも！さらに、最新曲「Numbers Ur Zone」をパ