まさかの４失点だった。アビスパ福岡は９月13日、J１第29節でセレッソ大阪とホームで対戦。前半に見木友哉の得点で先制に成功したが、後半に４つのゴールを奪われる。終了間際にウェリントンが１点を返すのが精いっぱいで、２−４の逆転負けを喫した。試合後のフラッシュインタビューで、福岡の金明輝監督は「ホームでたくさん失点して、負けるようなことはあってはならない」と唇を噛む。「前半からカウンターを受けている