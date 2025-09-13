【モデルプレス＝2025/09/13】9月20日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）より、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。【写真】平野紫耀、赤髪で印象ガラリ◆Number_i、初出し情報続々同番組に最多出演5回目となるNumber_iが登場。2025年上半期のデジタルアルバムランキング1位を獲得した彼らの今年の活躍を振りかえる。さらに、3人の初出し情報が続々。メンバー岸優太の〇〇デビュー？Number_iの3人