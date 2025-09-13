興奮しすぎて、足が……！？ YouTubeチャンネル「モアクリ」では、はしゃぎすぎた猫が“踊る”様子が配信され、動画のコメント欄には「途中2本足なの面白すぎる」「来るのを待ち構えてるのかわいい」の声が続出しました。転がった包み紙に…注目を集めたのは「ネコ、踊る。 - Dancing Cat -」という動画。キャンディーの「ミルキー」を取り出した飼い主さんが、何やら包み紙をねじねじして、部屋の中に投げました。しばらくす