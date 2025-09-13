１３日、２０２５金熊猫国際文化フォーラムの会場。（成都＝新華社記者／江宏景）【新華社成都9月13日】中国四川省成都市で13日、2025金熊猫（ゴールデンパンダ）国際文化フォーラムが開かれた。今年のテーマは「文明が集い、未来を開く」。国内外のゲスト780人余りが出席し「デジタル化とスマート化によるエンパワーメント」などのテーマを巡り、深く交流した。１３日、２０２５金熊猫国際文化フォーラムの開会式。（成都＝