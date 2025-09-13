お笑いタレント・小籔千豊がドラムスを務めるバンド「ジェニーハイ」が１３日、大阪市住之江区のインテックス大阪で開幕した小籔主催の音楽フェス「ＫＯＹＡＢＵＳＯＮＩＣ（コヤブソニック）２０２５」で“解散ライブ”を行い、８年間の活動に終止符を打った。今月３日に配信された“最終シングル”「あの夏が癖になっていく」などをプレーして「ジェニーハイ的にはきょうで一旦（いったん）終了」と宣言した。実際はレーベ