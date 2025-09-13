◇明治安田J1リーグ第29節鹿島3―0湘南（2025年9月13日メルカリスタジアム）鹿島が湘南に快勝し、首位・京都と勝ち点で並び2位に浮上した。スコアレスで折り返した後半3分、MF樋口雄太の敵陣でのボール奪取からFWチャヴリッチが先制点を奪うと、同23分には濃野が奪ったボールを素早く前線に送り、FWレオ・セアラがダメ押し弾を決めた。チームが目指す形を体現した1、3点目に、鬼木達監督は「ボールを持っていない時でも、