9月20日に放送される『with MUSIC』（日本テレビ系）の、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。 （関連：【画像あり】Number_iが番組最多出演となる5回目の登場、『with MUSIC』場面写真） 今回発表された出演アーティストは、ILLIT、キマグレン、SEAMO、Number_i。 同番組に最多出演の5回目となるNumber_iは、今年上半期のデジタルアルバムランキング1位を獲得した今年の活躍を振り返る。3人の初出し情