◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）女子１万メートル決勝で、前回の２３年ブダペスト世界陸上７位入賞の広中璃梨佳（日本郵政グループ）が３１分９秒６２と好走し、前回を超える６位入賞を果たした。レース後、超満員の客席に向かって笑顔で日の丸を掲げた広中は「思う存分２５周楽しもうという気持ちと、最後まで諦めない気持ちで（ホームの）皆さんと戦えたと思います」と充実の表情を浮かべた。２３年夏のブダペス