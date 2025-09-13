◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―６ＤｅＮＡ（１３日・神宮）慣れ親しんだマウンドはやっぱりいい。明大での４年間で１１勝を挙げた４年ぶりの神宮。ＤｅＮＡのドラ１右腕・竹田祐投手が輝いた。「（球場の）この匂いやなあと」。懐かしさを感じながらリズムよく投げ込んだ。１５０キロ前後の速球にカーブで緩急をつけて村上を３打席連続で空振り三振に仕留めた。６回で被安打５、１失点。「村上さんだけではなく他の打者に