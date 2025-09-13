タレントのIMALU（35）が12日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち」（金曜後10・00）に出演。同居中のパートナーとの今後について語った。IMALUは2022年から東京と奄美大島の二拠点生活を送っており、今回の番組では奄美大島での生活に密着した。「海の家が見える家に住むことが夢だった」と語り、現在は6歳年上で音楽関係の仕事をしているパートナーと同居中。2人でDIYをして家を完成させたという。交際は8年で、