試合中に右肩を脱臼し腱板損傷と診断された船木誠勝（５６）が、２１日に開催される「蘇ったサムライ船木誠勝デビュー４０周年記念大会」（大阪・梅田ステラホール、）に強行出場し、３試合を行うことが１３日、主催する闘宝伝承実行委員会から発表された。船木はメインイベントで、記念試合として「５分３番勝負」を戦うことになった。相手は、綾部蓮（全日本プロレス）、Ｘ、ハヤブサ（プロレスリングＺＥＲＯ１）の３人。綾