実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「反グローバリズム」をめぐる議論で私見を展開した。ひろゆき氏は同問題をめぐりユーザーと議論していたが、そこで「グローバリズム反対の行き着く先は、各国のブロック経済です。石油がなくなり戦争をせざるを得なくなった戦前の日本に逆戻りです。海外と仲良くしないで、どうやって石油やガスやレアメタルを手に入れるのですか？未来を考え