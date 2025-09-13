４日間にわたって行われる県高校新人陸上大会＝城山陸上競技場神奈川県高校新人陸上大会は１３日、城山陸上競技場で開幕し、男女９種目の決勝などが行われた。男子棒高跳びは小林想（法政二）が４メートル３０で制した。女子走り幅跳びは今夏の全国総体で七種競技を制した江口美玲（東海大相模）が５メートル６８で頂点に立ち、男子４００メートルは塚本蘭天生（保土ケ谷）が４７秒６８で優勝した。第２日は１４日、同競技場