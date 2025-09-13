Image: Apple 目指すは、ノーホールスマホ。iPhone Airの発表以降、色々と考えています。薄さ、デザイン、バッテリー容量、カメラの数など。引き算のプロダクトは好きだけど、これは思い切ったよなぁ。あと、USBの規格が2.0なのもちょっと。チップはProは名乗ってるんだから端子もProと同じ3.0にすればいいのに。これならワイヤレス充電の方が早いんじゃないの？ ハハハ…。…ん、待てよ…？