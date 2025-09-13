5人組バンド「ジェニーハイ」が13日、インテックス大阪で行われたKOYABU SONIC 2025に出演した。同バンドは公式ホームページで「13日以降、ライブ出演予定はなく、この日が最後のライブとなる可能性がある」と発表しており、バンド活動終了を示唆していた。ジェニーハイは午後8時過ぎに登場。「ジェニーハイラプソディー」「ノーメイクスター」「シャミナミ」などをパフォーマンスした。途中、ドラムの小籔千豊は「なんで解散？