◆オリックス1―2ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）首位のソフトバンクが終盤の逆転勝ちで連敗を3で止めた。4年連続のクライマックスシリーズ（CS）進出が決定。優勝マジックを13とした。両チーム無得点の8回。2番手の松本裕樹が西野真弘に先制の左翼線二塁打を浴びた。さらに2死二塁から杉本裕太郎に大きな中堅への飛球を許したが、周東佑京が俊足を飛ばして好捕した。試合後、小久保裕紀監督は「（周東）佑京のプ