◆陸上世界選手権（13日、東京・国立競技場）開幕して、女子の1万メートル決勝が行われ、2021年東京五輪、23年ブダペスト世界選手権のいずれも1万メートルで7位入賞の廣中璃梨佳（日本郵政グループ）＝長崎県大村市出身＝は6位に入り2大会連続入賞の快挙を達成した。廣中は序盤から先頭集団の中でレースを進めトップにも立って引っ張った。攻める姿勢を前面に押し出したが、残り16周でケニア勢のヌゲチッチとチェベトのケ