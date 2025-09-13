◆オリックス1―2ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）首位のソフトバンクが終盤の逆転勝ちで連敗を3で止めた。4年連続のクライマックスシリーズ（CS）進出が決定。優勝マジックを13とした。先発の上沢直之が7回2安打無失点の好投。勝ち星はつかなかったが、勝利に大きく貢献した。試合後、小久保裕紀監督は「欲を言えば、その（9回の逆転劇より）前のチャンスで先制点を取れていれば上沢がもうちょっと楽なピッチング