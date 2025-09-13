◆オリックス1―2ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）首位のソフトバンクが終盤の逆転勝ちで連敗を3で止めた。4年連続のクライマックスシリーズ（CS）進出が決定。優勝マジックを13とした。投手戦が続き、両チーム無得点のまま終盤に。8回、セットアッパーの松本裕樹が先制点を許したが、9回に3本の単打や相手のミスで逆転に成功した。試合後、小久保裕紀監督は「苦しい試合でしたけど、この時期は勝てばいいので。紙