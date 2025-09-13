◆明治安田生命J1リーグ第29節福岡2―4C大阪（13日・ベスト電器スタジアム）雨上がりの博多の森に、ブーイングが響く。不規則な中断を挟んだ後、福岡が悪夢の逆転負け。前半に先制しながら、落雷による中断とハーフタイムによる長時間のブランク後の後半に失点を重ねた。「ホームでこのような大量失点をしてしまうと僕らの存在価値が薄まってくる」。今季最多の4失点に金明輝監督は悔しさをにじませた。前半41分、ショート