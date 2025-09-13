◇パ・リーグロッテ6―4楽天（2025年9月13日楽天モバイル）ロッテのドラフト1位ルーキー西川史礁外野手（22）が32度目となるマルチ安打を記録した。「2番・左翼」で先発出場し、5打数2安打、4回の第3打席で三塁内野安打、8回の第5打席で右前打を放った。これで98安打とし、球団では18年の藤岡以来となる新人でのシーズン100安打まで、あと2。規定打席には未到達ながら打率は・285と高い数字をキープしており、目標として