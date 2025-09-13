「陸上・世界選手権・混合１６００メートルリレー決勝」（１３日、国立競技場）初の決勝に臨んだ日本は３分１７秒５３で８位だった。予選から１走と３走を入れ替え、吉津拓歩、井戸アビゲイル風果、今泉堅貴、松本奈菜子の布陣で決勝に臨んだ日本。１走の吉津は７位のイタリアに食らいついたが徐々に引き離され、８位でゴールした。日本はこの日朝の予選で３分１２秒０８の日本新記録で１組５着。２組目を終え、タイムで一