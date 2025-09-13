◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）男子１００メートル予選が行われ、ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二は、サニブラウン・ハキーム（東レ）の予選落ちに「う〜ん、厳しいね、世界陸上って」と落胆した。一方で、織田が中継で終始サニブラウンを「サニ」と呼んでいることに、ネットが反応。Ｘ（旧ツイッター）では「サニと呼ぶ織田裕二が尊いw」「『サニ』って呼んでるのが