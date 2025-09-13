◆パ・リーグオリックス１―２ソフトバンク（１３日・京セラＤ）ソフトバンクは１点を追う９回に近藤、中村の連打でチャンスをつくり、牧原大が同点犠飛。なおも１死一、三塁でマチャドの一塁けん制悪送球で決勝点が入った。最大のヒーローは８回裏２死二塁でビッグプレーの周東だ。杉本のセンター後方の大飛球を前進守備から背走してスライディングキャッチ。２点目を阻止して、チームに流れを呼び込んだ。デーゲームで日本