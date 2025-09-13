１３日、２０２５金熊猫国際文化フォーラムに出席した李書磊氏。（成都＝新華社記者／翟健嵐）【新華社成都9月13日】中国四川省成都市で13日、2025金熊猫（ゴールデンパンダ）国際文化フォーラムが開かれた。李書磊（り・しょらい）共産党中央政治局委員・中央宣伝部長が出席し、開会を宣言した。