選手たちにハイレベルでグローバルな競技機会を創出することを目的とした取り組み「B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025」 6月に開催したオーストラリアNBL選抜チームとの大会に続き、2025年にパートナーシップを提携したNBAの下部リーグ「NBA Gリーグ」の選抜チーム『NBA Gリーグ・ユナイテッド』を迎え入れた国際親善試合が、2日間にわたって行われました。