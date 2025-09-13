◇陸上世界選手権東京大会混合1600メートルリレー予選（2025年9月13日国立競技場）混合1600メートルリレーの決勝が行われ、日本は3分17秒53で8位となった。午前の予選で記録した3分12秒08の日本記録を塗り替えることはできなかったが、同種目初の決勝で走り切った。予選から決勝では吉津拓歩と今泉堅貴の走順を変更。1走を吉津、2走を井戸アビゲイル風果、3走を今泉、4走を松本奈菜子のオーダーで、更なる日本新記録更新