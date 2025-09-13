川谷絵音がプロデュースする５人組バンド・ジェニーハイが１３日、メンバーの小籔千豊が主催する「ＫＯＹＡＢＵＳＯＮＩＣ２０２５」（１５日まで、インテックス大阪）に出演した。ジェニーハイは１１日、公式サイトで、配信中の新曲をもってワーナーミュージック・ジャパンとの契約が終了し、今後の活動継続が未定であることを発表。この日のパフォーマンスが「ジェニーハイとして皆さまにお届けする最後のライブとなる可