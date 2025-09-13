「ヤクルト２−６ＤｅＮＡ」（１３日、神宮球場）ＤｅＮＡが４カード連続でカード勝ち越しを決め、１４日から２位・巨人との直接対決を迎える。３ラン２発で効果的に得点を奪った。三回にはオースティンが１０号３ランを放って先制に成功。２点リードの六回には１死二、三塁の好機を作って桑原が左翼ポール際に５号３ランで中押しした。６日の対戦で６回５安打２得点で黒星を喫していたヤクルト・山野にきっちりと借りを返し