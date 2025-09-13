パ首位のソフトバンクは１３日のオリックス戦（京セラ）に２―１で競り勝ち、優勝マジックを１つ減らして「１３」とした。２位・日本ハムとのゲーム差は変わらず２・５。日本ハムがサヨナラ勝ちを収めた日に意地を見せ、見事な逆転勝ちを収めた。先発した上沢直之投手（３１）が勝ち星こそ付かなかったが、７回無失点の好投。８回に２番手・松本裕が先制点を献上して均衡を破られたが、打線が９回に相手守護神マチャドを攻め立