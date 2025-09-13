umbrellaとheidi.の両バンドが、昨年に続きカップリングツアーを12月に開催することを発表した。2年連続での開催となる本ツアー＜十人十色の景色＞は、大阪・名古屋・郡山・新潟・横浜・東京の6都市で開催される。関西を拠点に活動するumbrellaと、東京で活躍するheidi.が互いに親交を深めながら、各地に音楽を届けようとする意欲が見える内容だ。また、ツアー発表にあたりumbrellaとheidi.からメンバーコメントも到着した。